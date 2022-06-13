На Кременеччині під час купання у місцевому ставі зник 28 річний молодик

На Кременеччині під час купання у місцевому ставі, на відстані орієнтовно 40-45 метрів від берега, зник під водою 28 річний молодик.

Як повідомляють в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області, сталося це 12 червня о 21:18 у селі Соснівка Шумської територіальної громади.

До пошуків жителя с. Новостав Шумської ТГ народження залучили черговий караул та керівний склад 16-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління, якими обстежено дно ставу в місці зникнення.

О 22.30 пошуки припинені, результату не дали. Сьогодні пошукові роботи продовжуються.