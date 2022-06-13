Громадян просять допомогти розшукати водія-втікача, який збив пенсіонера на пішохідному переході у Тернополі

Дві автопригоди за минулі вихідні зареєстрували працівники поліції на дорогах Тернополя та області.

Полісмени встановлюють особу водія, який після дорожньо-транспортної пригоди втік. Аварія трапилася 11 червня близько 14:00 на вулиці Живова. Кермувальник іномарки, рухаючись заднім ходом, збив пенсіонера, 1938 року народження.

Чоловік на момент аварії знаходився на нерегульованому пішохідному переході. Після наїзду втік, а потерпілого з тілесними ушкодженнями бригада швидкої доправили до медзакладу.

Працівники поліції звертаються до власників автотранспорту та перехожих з проханням відгукнутися. Якщо ви бачили автівку, яка збила чоловіка, або зафіксували момент ДТП реєстратором, повідомте про це на лінію "102". Анонімність гарантується.

Ще одна автопригода трапилася неподалік селища Дружба у неділю. Водій мотоцикла Musstang не впорався з керуванням. Як результат - транспорт перекинувся. З тілесними ушкодженнями в лікарню потрапила пасажирка мотоцикліста.

По обох автопригодах триває слідство.