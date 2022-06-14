Ракетні удари по Чорткові: поліція документує наслідки обстрілів

Ввечері 11 червня ракетних ударів зазнав районний центр Чортків. Містяни оговтуються від наслідків бойової атаки.

Що в діях рашиських «визволителів» не було «жодного тактичного чи стратегічного сенсу», – зазначив Президент України Володимир Зеленський, назвавши дії окупантів терором проти мирного населення. Досі в лікарнях з травмами різного ступеня важкості перебувають десятеро жителів райцентру. Загалом поранення отримали понад двадцять людей.

Як повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області, постраждала і цивільна інфраструктура: в будинках, що опинилися в епіцентрі ударів, вибуховою хвилею вибило віконні шиби, двері, пошкодило дахи, деякі будівлі відновленню не підлягають, знищено автомобілі та інше майно.

Зі слів начальника ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола, на місці події одразу був організований штаб щодо ліквідації наслідків ракетного удару та документування воєнного злочину. Поліцейські також допомагали потерпілим евакуйовуватися з постраждалих квартир, надавали їм першу домедичну допомогу. Роботи з ліквідації наслідків тривають. Правоохоронці пильнують, аби запобігти мародерству.

За фактом воєнного злочину слідчі СБУ спільно із слідчими Національної поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110 ККУ – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.