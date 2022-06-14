На Тернопільщині знову дві смерті на воді: втопилися двоє чоловіків

На Тернопільщині вода забрала життя двох чоловіків. Як зазначають в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області, пошуки одного тривають дотепер.

У селі Настасів Великоберезовицької територіальної громади Тернопільського району в місцевому ставі під час купання потонув чоловік. Сталося це 13 червня близько 16:20 год.

На місце події, з метою пошукових робіт, залучались рятувальники.

О 18.10 год особовим складом рятувальних підрозділів тіло загиблого 47-річного мешканця с. Мар’янівка Великоберезовицької ТГ виявлено у воді та піднято на берег.

Цього ж дня о 16:45 у с. Космирин Золотопотіцької територіальної громади Чортківського району на р. Дністер під час купання потонув житель Чорткова, 2001 року народження.

На місце події, з метою пошукових робіт залучались також рятувальники. Вони провели обстеження прибережної зони та водного плеса протяжністю 1200 м. О 21.30 год пошукові роботи припинили без результату. Пошук загиблого продовжено сьогодні.