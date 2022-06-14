У ДТП на Чортківщині загинула жінка, ще 5 людей травмовані

1WhatsApp Image 2022 06 14 at 09.44.29 1Одна людина загинула, а п'ятеро отримали травми в резуьтаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 13 червня близько 14:00 на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля ЗАЗ Таврія, житель Львова, здійснюючи поворот ліворуч, врізався в авто FORD FOCUS.

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Пасажирка ЗАЗу, львів'янка 1953 року народження, загинула на місці аварії. Кермувальник та ще троє пасажирів даного транспортного засобу отримали тілесні ушкодження.

Звернувся за меддопомогою і водій FORD FOCUSа. Проводиться слідство.

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