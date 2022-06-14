У ДТП на Чортківщині загинула жінка, ще 5 людей травмовані

Понад 7 тисяч безробітних шукають роботу на Тернопільщині За 5 місяців 2022 року в місцевих підрозділах служби зайнятості Тернопільської області соціальними послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися 17,7 тис. осіб, з них 15,8 тис. були...

Працівники торгівлі, менеджери, інженери, бухгалтери та інші - 584 переселенці шукають роботу на Тернопільщині За останні три місяці до районних філій Тернопільської обласного центру зайнятості та Тернопільського міськрайонного центру зайнятості звернулись 1084 внутрішньо переміщені особи з регіонів України,...

Завтра у Тернополі проведуть традиційні сільськогосподарські ярмарки Для тернополян та гостей міста вже стало доброю традицією відвідувати сільськогосподарські ярмарки. Цієї суботи, 11 червня, їх проведуть на трьох локаціях, тож можна обрати для себе найбільшу...

Суб’єкти підприємництва Тернопільщини спрямували до держбюджету понад 580 млн грн ПДВ Протягом п’яти місяців цього року платники Тернопільщини сплатили до державного бюджету 580,4 млн грн податку на додану вартість. Зокрема, у травні фактичні надходження до бюджету з податку на...