«Допомога армії від Тернополя»: запрацював центр, де можна безкоштовно передати посилку для військових

На базі управління соціальної політики запрацював центр «Допомоги армії від Тернополя», метою якого є налагодження процесу безкоштовної доставки вантажів з нашого міста у місця дислокації військовослужбовців на передовій.

Як розповідає міський голова Сергій Надал, в рамках роботи центру можна безкоштовно передати посилку для наших воїнів на фронт.

«І уже цієї неділі, 19 червня, перші вантажі поїдуть з Тернополя одразу за декількома напрямками – це Харківська, Донецька та Запорізька області. Ми отримали десятки звернень від водіїв, які зголосилися доставити посилки нашим захисникам, а ми, в свою чергу, забезпечимо їх паливно-мастильними матеріалами і вирішимо усі організаційні питання, - додає Сергій Надал. – Тернополяни та гості нашої громади, які бажають передати посилку своїм рідним чи готують передачу для військових, можуть приносити їх на вул. Миколи Лисенка, 8-А ще у п’ятницю та суботу».

За додатковою інформацію просимо звертатися за телефоном «гарячої» лінії +38 (067) 009 15 40.

Водії-волонтери, які мають вантажні мікроавтобуси чи інший транспорт для перевезення вантажу і готові долучитися до цієї благодійної ініціативи, можуть також звертатися за вказаним номером телефоном.

Нагадаємо, в рамках діяльності центру «Допомоги армії від Тернополя» на засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету Тернопільської міської територіальної громади для придбання 450 л паливно-мастильних матеріалів та передачі їх ГО «Схід та Захід єдині назавжди» для перевезення гуманітарної допомоги на передову. Транспорт буде доставляти вантаж із новоствореного центру «Допомоги армії від Тернополя».