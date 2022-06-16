«Допомога армії від Тернополя»: запрацював центр, де можна безкоштовно передати посилку для військових

logistichniy tsentr ternopil 13 06 2022 1На базі управління соціальної політики запрацював центр «Допомоги армії від Тернополя», метою якого є налагодження процесу безкоштовної доставки вантажів з нашого міста у місця дислокації  військовослужбовців на передовій.

Як розповідає міський голова Сергій Надал, в рамках роботи центру можна безкоштовно передати посилку для наших воїнів на фронт.

«І уже цієї неділі, 19 червня, перші вантажі поїдуть з Тернополя одразу за декількома напрямками – це Харківська, Донецька та Запорізька області. Ми отримали десятки звернень від водіїв, які зголосилися доставити посилки нашим захисникам, а ми, в свою чергу, забезпечимо їх паливно-мастильними матеріалами і вирішимо усі організаційні питання, - додає Сергій Надал. – Тернополяни та гості нашої громади, які бажають передати посилку своїм рідним чи готують передачу для військових, можуть приносити їх на вул. Миколи Лисенка, 8-А ще у п’ятницю та суботу».

За додатковою інформацію просимо звертатися за телефоном «гарячої» лінії +38 (067) 009 15 40.  

Водії-волонтери, які мають вантажні мікроавтобуси чи інший транспорт для перевезення вантажу і готові долучитися до цієї благодійної ініціативи, можуть також звертатися за вказаним номером телефоном.

Нагадаємо, в рамках діяльності центру «Допомоги армії від Тернополя» на засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету Тернопільської міської територіальної громади для придбання 450 л паливно-мастильних матеріалів та передачі їх ГО «Схід та Захід єдині назавжди» для перевезення гуманітарної допомоги на передову. Транспорт буде доставляти вантаж із новоствореного центру «Допомоги армії від Тернополя».

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
chasopys.te.ua@gmail.com

Меню