У Тернополі засудили до 7 років в'язниці стрільця, який поцілив у двох дітей на спортивному майданчику

Вироком Тернопільського міськрайонного суду до 7 років позбавлення волі засуджено стрільця, що поранив 2 дітей на спортивному майданчику у Тернополі.

Прокурор довів у суді, що саме обвинувачений вистрілив із рушниці у хлопчика, який 21 січня 2021 року отримав множинні тілесні ушкодження під час прогулянки. Лікарі, прооперувавши 11-річну дитину, витягли з її тіла близько 40 дробинок. Згодом правоохоронці виявили ще одного постраждалого - 8-річного хлопчика, з щоки якого теж витягнули дріб з мисливської рушниці.

Суд визнав винним обвинуваченого в інкримінованих злочинах та призначив покарання у виді 7 років позбавлення волі, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.