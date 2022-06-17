На Тернопільщині вогонь знищив 80 сонячних електричних панелей

16 червня близько 14 години у селі Качанівка Підволочиської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа господарської будівлі.

Внаслідок пожежі вогнем знищено: покриття будівлі на площі 155 м кв., 80 сонячних панелей на площі 130 м кв., 1 тонна грубих кормів, зовнішнє облицювання стін на площі 220 м кв., інвертор, електролічильник, перекриття на площі 75 м кв.; пошкоджено перекриття будівлі на площі 70 м кв. та речі домашнього вжитку на площі 50 м кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються, зазначають в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 20-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління із залученням 3 одиниці допоміжної техніки.

Під час гасіння врятовано дві будівлі.