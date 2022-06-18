Суспільство З 20 червня тимчасово змінено рух автобусів на маршруті №12 З 20 червня буде частково змінено рух автобусного маршруту №12. Це пов'язано з проведенням поточного ремонту... Більше ...

Суспільство Загинув ще один наш Герой, наш земляк Ігор Гесюк Захищаючи рідну землю від ворога, воїн Ігор Гесюк, віддав найдорожче – своє життя! Глибокі співчуття рідним... Більше ...

Культура У Тернополі провели краєзнавчу екскурсію спільно з Всеукраїнською асоціацією «Нова доба» Що може бути кращого, як в погожу літню днину мандрувати файними вуличками файного міста і дізнаватись про... Більше ...

Суспільство На Кременеччині сімейний скандал завершився смертю Про сварку та бійку в приватному будинку на лінію «102» 16 червня близько 22:30 повідомили жителі Кременця. На... Більше ...

Економіка На Тернопільщині підприємців позбавили ліцензій через порушення Цьогоріч податківці Тернопільщини провели 92 перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну... Більше ...

Суспільство Четверо людей травмовано в результаті автопригод на Тернопільщині Лише за добу, 16 червня, полісмени зареєстрували на автошляхах Тернопільської області 4... Більше ...

Суспільство З 20 червня у Тернополі на перехресті вулиць Татарська – Глибока перекриють рух транспорту З 20 червня по 18 липня у Тернополі буде перекрито рух транспорту в районі перехрестя вулиць Татарська –... Більше ...

Суспільство Тернополянин зняв готівку з чужої картки Забув картку в банкоматі, а нею одразу скористався інший клієнт: така неприємність трапилася з мешканцем... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині вогонь знищив 80 сонячних електричних панелей 16 червня близько 14 години у селі Качанівка Підволочиської територіальної громади Тернопільського району... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині погіршилися погодні умови: рекомендації для водіїв Водіїв закликають у патрульній поліції Тернопільської області зважати на погоду: будьте максимально... Більше ...