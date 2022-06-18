Загинув ще один наш Герой, наш земляк Ігор Гесюк

Захищаючи рідну землю від ворога, воїн Ігор Гесюк, віддав найдорожче – своє життя!
Глибокі співчуття рідним та близьким захисника України висловив міський голова Тернополя Сергій Надал: «На жаль, жорстока війна забирає найкращих синів України, мужніх та відважних воїнів та справжніх захисників.
Захищаючи Україну від навали московських окупантів, у запеклиях боях на Запоріжчині загинув солдат, водій 2 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти військової частини Гесюк Ігор Ярославович.
Боєць віддав своє життя заради свободи і мирного неба над Україною. Шана та вічна пам’ять Герою! Не забудемо його подвиг та відвагу! Ми помстимося за кожного, хто загинув від рук країни-окупанта».