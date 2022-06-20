У запеклих боях на Луганщині загинув військовий Андрій Побережник з Тернополя

Захищаючи Україну від російських окупантів, у запеклих боях на Луганщині внаслідок артилерійського обстрілу загинув солдат, стрілець-помічник гранатометника 3 гірсько-штурмового відділення 1 гірсько-штурмового взводу 1 гірсько-штурмової роти військової частини А3715 Андрій Дмитрович Побережник.

Міський голова Сергый Надал з приводу загибелі Героя, солдата-захисника Андрія Побережника висловив спывчуття: «Захисник віддав своє життя за перемогу Батьківщини над злом та за вільне, квітуче майбутнє нашої держави. Не забудемо і не пробачимо ворогу жодного вбитого воїна, жодного вбитого українця. Слава Героям, які захищають Україну! Низький уклін та найщиріші співчуття батькам і рідним Андрія Побережника. Вічна пам’ять Герою!»