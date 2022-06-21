Сьогодні Тернопільщина зустріла тіло бійця, який обороняв Маріуполь

На Тернопільщині попрощались із патрульним Даниїлом Сафоновим, котрий загинув у Маріуполі на території заводу «Азовсталь» ще на початку травня.

Він захищав місто Маріуполь з першого дня повномасштабного вторгнення росії, повідомляють у пресслужбі ТОДА.

Чоловік родом із м. Донецьк. Коли на Донбас у 2014 році прийшла війна, переїхав до бабусі в Маріуполь. Далі доля закинула його у Теребовлю. Згодом він підписав контракт з 44-ю бригадою. У 2019 році після закінчення контракту повернувся в Маріуполь, вступив до лав патрульної поліції.

У Даниїла Сафонова залишилась дружина, малий синочок, сестра.

Висловлюємо щирі співчуття сім’ї, рідним та близьким.

Вічна пам'ять та слава Герою!