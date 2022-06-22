На Тернопільщині засудили чоловіка, який до смерті побив жінку

До 7 років та 6 місяців позбавлення волі засуджено мешканця Козівської об’єднаної територіальної громади за нанесення тілесних ушкоджень колишній дружині, що спричинили її смерть.

Прокурор довів у суді, що житель одного з сіл Тернопільського району вночі 7 січня 2021 року, під час сварки кілька разів вдарив по голові товкачем для картоплі свою колишню дружину.

Конфлікт відбувався у будинку потерпілої. Жінка зателефонувала родичці й попросила викликати їй швидку, проте лікарі не змогли врятувати постраждалу. Від травм вона померла у лікарні.

Суд визнав винним обвинуваченого в інкримінованому злочині та призначив покарання у виді 7 років і 6 місяців позбавлення волі. Проте, як зазначають у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури, вирок ще не набрав законної сили.