Садочки Тернополя готові до відкриття – дата відкриття залежить від рішення уряду

Місто активно готується до відкриття садочків, однак остаточне рішення повністю залежить від уряду. Садочки працюватимуть все літо, а діти більше перебуватимуть на повітрі

Важливо. Відкриття дошкільних навчальних закладів пов’язане із скасуванням режиму надзвичайної ситуації. Такий режим запроваджується рішенням уряду. До цього часу було багато публічних заяв, однак досі уряд не ухвалив рішення про відкриття дошкільних садочків. Тому будь-які заяви про можливість зробити це на місцевому рівні не більше ніж маніпуляції.

У Тернополі готові. Міський голова Сергій Надал повідомив, що у місті активно готуються до відкриття дитячих садочків. Враховуючи ситуацію, коли батьки будуть виходити на роботу, місто готується відкрити садочки, як тільки буде ухвалено необхідне рішення уряду.

“Ми розуміємо, що садочки потрібно терміново відкривати. Ми розуміємо, що коли відкриваються підприємства - мають відкритися садочки. Ми хочемо відкрити садочки 1 червня - але чекаємо рішення уряду. Саме уряд має право вводити і скасовувати режим надзвичайної ситуації, від якого напряму залежить робота шкільних та дошкільних навчальних закладів”, - сказав Сергій Надал у своєму коментарі.

Діти будуть більше на повітрі. Місто також готується до роботи садочків в умовах, коли вірус може повернутися. Зокрема зараз розробляються програми, щоб діти за відповідних погодних умов більше перебували на вулиці, а приміщення використовували для відпочинку. Впроваджуються нові нормативи покликані покращити здоров’я дітей та запобігти випадків зараження у дитячих навчальних закладах.

“Ми хочемо, що наші маленькі тернополяни більше гуляли на вулиці. Дихали свіжим повітрям. Тому зараз переглядають існуючі програми з метою збільшення кількості занять саме на вулиці. Також вносяться зміни до внутрішніх нормативних документів. Приміщення садочків мають регулярно і часто провітрювати. Частішим буде вологе прибирання та дезінфікування поверхонь. Сподіваємося — такі заходи зменшать захворюваність загалом”, - зазначив міський голова.

Садочки працюватимуть влітку. Міський виконком планує забезпечити, щоб садочки працювали і влітку у разі потреби..

“Більше двох місяців люди перебували на карантині. Тепер, поступово починають відновлювати роботу підприємства. Ми свідомі, що батькам доведеться залишати дітей у садочках. Ймовірно, цього року менше тернополян будуть відпочивати і місто прагне забезпечити умови, коли батьки будуть спокійними за своїх дітей. Тому садочки будуть працювати. Ми попросили наших працівників піти у відпустку під час карантину, щоб після відкриття дошкільних навчальних закладів вони могли працювати”, - сказав Сергій Надал у своєму коментарі.

Що було раніше? Уряд анонсував поступове відкриття економіки, запуск громадського транспорту та відновлення роботи дошкільних навчальних закладів. Однак досі не було оприлюднено чіткого календарного плану виходу з карантину. Немає жодного офіційного документа по цій темі. Як зазначають в уряді — все залежатиме від епідеміологічної ситуації.