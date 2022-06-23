Тернопільщина втратила ще одного захисника

На війні поліг ще один захисник з Тернополя Микола Дяченко.

Міський голова висловив співчуття з приводу загибелі на Донеччині Героя:

«Понад 120 днів наші мужні військовослужбовці захищають свою країну та ведуть запеклі бої проти російських загарбників, які принесли в Україну лише біль і розруху.

І щоразу важче отримувати звістки про втрати наших найкращих українців. З глибоким сумом та скорботою в серці повідомляю про загибель українського захисника Миколи Миколайовича Дяченка, який загинув у боях на Донеччині. Мужній воїн героїчно захищав рідну Україну і кожного з нас. Хай Господь прийме його душу і дасть сил рідним та близьким пережити це горе. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Вічна пам’ять полеглим Героям України! Слава Україні! Слава Героям!»