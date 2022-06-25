На Тернопільщині зіткнулись мотоблок з мотоциклом, є потерпілі

289403854 5157786281009759 6016255968545821736 nДорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася в п’ятницю, 24 червня в Гусятині.

До працівників поліції нaдійшло повідомлення від медиків рaйонної лікaрні.

Лікaрі повідомили, що до приймaльного відділення поступили пaцієнти з трaвмaми отримaними внaслідок aвтопригоди.

За попередньою інформацією, 59-річний краянин повертався додому на мотоблоці. Під час виконання повороту ліворуч допустив зіткнення з мотоциклом «SUZUKI» під керуванням 28-річного чоловіка, який рухався в зустрічному напрямку. На момент зіткнення на причіпі мотоблоку знаходилося двоє неповнолітніх парубків 2014 та 2017 років народження.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди учасники травмувалися.

Проводиться слідство.

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