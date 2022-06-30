Працівники міграційної поліції Тернопільщини викрили злочинне угруповання, яке продавало жінок в сексуальне рабство

Sequence 01.01 18 39 00.Still001600 злотих за годину пропонували жінкам, які погоджувалися надавати послуги в секс-індустрії.

Незаконний бізнес організували четверо українців, двоє з яких тимчасово мешкають в республіці Польща, а ще двоє на території Івано-Франківської області, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області. Останні серед друзів, знайомих та просто на вечірках розповідали про пошук дівчат на високооплачувану роботу.

За словами керівника міграційної поліції Тернопільщини Олександра Буняка, підозрювані у час війни, підшуковували жінок за конкретними параметрами - вік до 30 - ти років, приємної зовнішності та з гарною фігурою. Спочатку дівчатам розповідали, що вони працюватимуть у сфері надання ескорт-послуг. Проте насправді робота полягала в іншому.

Зголосилися працювати "ескортницями" на території Польщі жительки Франківщини, Хмельницького, Одеси та Запорізької області.

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Виготовлення документів взяли на себе самі вербувальники. Вони займалися транспортом та забезпечували виїзд в сусідню область.

27 червня в ході проведення спецоперації, до якої долучалися працівники міграційної поліції та слідчого управління Тернопільщини, а також співробітники управління оперативно розшукової діяльності Західного регіонального управління Держприкордонслужби України в пункті пропуску "Краківець" під час проходження паспортного контролю виявили двох українок, яких намагалися вивезти до Польщі для робити в секс-індустрії.

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Потерпілих повернули додому. Викрили оперативники і самих вербувальників. У них провели обшуки, які здійснювалися під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Чоловікові та жінці, уродженцям Франківщини, оголосили підозру відповідно до ч. 2 ст. 149 ККУ. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Двом іншим вербувальникам, які наразі перебувають в Польщі, заочно оголосили підозру згідно з тією ж статтею Кримінального кодексу. Прокуратура готує матеріали щодо проведення подальших заходів в рамках міжнародної правової допомоги. Триває слідство.

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