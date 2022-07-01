Неподалік Тернополя під час земляних робіт чоловіка присипало землею

291068275 348983224087160 7809932611719844506 nДопомога рятувальників знадобилася у селі Великі Гаї, в одному з приватних господарств.

Вчора, 30 червня, о 18:33 очевидці повідомили, що під час проведення земляних робіт відбувся обвал землі, внаслідок чого частково присипало чоловіка, інформують в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

Рятувальники прибули о 18:39, швидко визволили потерпілого із земляної пастки та передали медикам.

До проведення рятувальних робіт залучили три одиниці техніки та 13 чоловік особового складу.

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