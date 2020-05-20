На в’їздах у Кременець знову встановили контрольно-пропускні пости

Оскільки останнім часом в Кременці зафіксовано зростання випадків зараження COVID-19, на в’їздах у місто знову встановили контрольно-пропускні пости. Вони працюватимуть щоденно з 7 до 22 години.

Як розповів заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Михайло Білецький, у місто будуть пропускати автомобілі під керуванням осіб, які там зареєстровані, проживають або працюють, а також спецтранспорт, який забезпечує важливі сфери життєдіяльності населеного пункту. Рух інших транспортних засобів буде здійснюватися в обхід Кременця.

Крім того, у райцентрі працюватимуть автопатрулі, які стежитимуть за дотримання вимог карантину суб’єктами господарювання, місцевими жителями. Вимоги незмінні: носіння захисних масок, збереження соціальної дистанції, недопущення скупчення великої кількості людей.