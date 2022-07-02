На Тернопільщині водій КАМАЗу наїхав на чоловіка, який лежав серед дороги

З закритим переломом стегна до Тернопільської лікарні доправили 60-річного жителя Івано-Франківської області. Як повідомили медики, дані травми чоловік отримав внаслідок ДТП.

Як встановили правоохоронці, подія трапилася 1-го липня близько 10 години, на ґрунтовій дорозі між населеними пунктами Смиківці та Охримівці. Водій КАМАЗу не помітив чоловіка, який лежав на дорозі, в результаті чого здійснив наїзд на нього. Потерпілого з тілесними ушкодженнями доправили до медзакладу.

В учасників дорожньо-транспортної пригоди відібрали зразки крові на вміст алкоголю. Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.

Проводиться слідство.