На Тернопільщині від удару блискавки помер чоловік

У Кременецькому районі внаслідок ураження блискавкою загинув 63-річний чоловік.
3 липня близько 9 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на польовій дорозі між селами Раковець та Чеснівський Раковець виявили мертвого чоловіка.
За результатами судово-медичної експертизи, смерть людини настала внаслідок ураження атмосферною електрикою (блискавкою). Загиблий – 63-річний житель села Чеснівський Раковець Збаразької громади.
За попередніми даними, чоловік близько 16 години 2 липня повертався додому, коли його застала негода в полі. Під час грози в нього влучила блискавка.