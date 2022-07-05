Один загинув на місці: на Тернопільщині двоє чоловіків випали із салону вантажівки

Один чоловік загинув, ще один – постраждав в результаті автопригоди на території Борщівської територіальної громади. Аварія трапилася 4 липня на трасі Борщів-Касперівці-Заліщики.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що під час руху у автомобілі "ЗІЛ" пасажири зі свого боку відкрили двері й двоє чоловіків, 1963 та 1965 років народження, випали.

58-річний чоловік від отриманих травм помер на місці події. Іншому надали меддопомогу.

У водія взяли зразки крові для перевірк на вміст алкоголю. Триває слідство.