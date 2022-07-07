На Тернопільщині горіла сушка: вогнем знищено 2 т ячменю та покриття піднавісу на площі 100 м

Суспільство Поки рвала вишні, злодій поцупив сумку Зловмисникові, котрий обікрав жительку Чорткова загрожує до восьми років позбавлення волі. До... Більше ...

Суспільство Терноплянка перерахував шахраям 70 тисяч гривень за «авто» Мешканка Тернопільського району віддала незнайомцям майже 70 тисяч гривень. Після того, як зрозуміла, що її... Більше ...

Економіка Громади Тернопілля отримали понад 3,1 млрд грн податкових платежів Впродовж першого півріччя цього року до місцевих бюджетів краю надійшло понад 3,1 млрд грн податкових... Більше ...

Суспільство У Тернополі злодійка-рецидивістка обікрала магазин Раніше судиму жительку Зборівської громади поліцейські підозрюють у вчиненні крадіжки з магазину. До... Більше ...