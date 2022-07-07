На Тернопільщині горіла сушка: вогнем знищено 2 т ячменю та покриття піднавісу на площі 100 м

292546630 347053960943485 843581875555129461 nНа території селянського фермерського господарства «Олійник» виникла пожежа сушки ячменю та піднавісу над нею. Сталася подія 6 липня о 19:17 у селі Довжанка Підгороднянської ТГ Тернопільського району.

Внаслідок пожежі знищено покриття піднавісу на площі 100 м. в., а також 2 т ячменю; пошкоджено 20 т ячменю.

Причина виникнення загоряння та матеріальні збитки встановлюються, зазначають в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

Пожежу ліквідовано черговими караулами 3 ДПРЧ 3 ДПРЗ та 2 ДПРЧ 1 ДПРЗ із залученням працівників ОКЦ Головного управління. Під час гасіння врятовано елементи конструкцій сушки та піднавісу, а також орієнтовно 60 т ячменю.

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