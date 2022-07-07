На Тернопільщині горіла сушка: вогнем знищено 2 т ячменю та покриття піднавісу на площі 100 м

На території селянського фермерського господарства «Олійник» виникла пожежа сушки ячменю та піднавісу над нею. Сталася подія 6 липня о 19:17 у селі Довжанка Підгороднянської ТГ Тернопільського району.
Внаслідок пожежі знищено покриття піднавісу на площі 100 м. в., а також 2 т ячменю; пошкоджено 20 т ячменю.
Причина виникнення загоряння та матеріальні збитки встановлюються, зазначають в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.
Пожежу ліквідовано черговими караулами 3 ДПРЧ 3 ДПРЗ та 2 ДПРЧ 1 ДПРЗ із залученням працівників ОКЦ Головного управління. Під час гасіння врятовано елементи конструкцій сушки та піднавісу, а також орієнтовно 60 т ячменю.