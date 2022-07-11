Від початку року на водоймах Тернопільщини загинуло 18 людей, з яких 3 дитини

Купальний сезон у розпалі, тому, не дивлячись на військовий стан, громадяни масово вирушають на водойми, щоб освіжитися. І найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання людьми елементарних правил безпечної поведінки на водних об’єктах, купання в нетверезому стані, купання в необладнаних для цього місцях, необережність при вилові риби та інші нещасні випадки.

Як повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області, від початку року на Тернопільщині на воді загинуло 18 людей, з яких 3 дитини.

Щодо надзвичайних подій за участю дітей, то нещасні випадки стаються зазвичай тоді, коли дорослі залишають маленьких дітей без нагляду поблизу місць із підвищеним рівнем небезпеки, або ж дозволяють дітям старшого віку самостійно відвідувати водойми.

Необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки! Зокрема:

1)пам'ятайте - відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;

2)ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;

3)не залишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;

4)не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;

5)не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;

6)не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;

7)температура води повинна бути не нижче +17 °С;

8)плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин;

9)слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

Шановні громадяни! Дбайте про власну безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером «101»!