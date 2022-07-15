У Тернопільській обласній клінічній лікарні вперше пересадили серце

У Тернопільській обласній клінічній лікарні провели першу операцію з пересадки серця.

Пацієнт – чоловік близько 40 років зі серцевим захворюванням, який перебував на постійній медикаментозній підтримці. Єдиним радикальним методом лікування була трансплантація.

Операція проведена на базі відділення кардіології та трансплантології, яке відкрили всього кілька тижнів тому.

Як тільки, медикам стало відомо про потенційного донора, вони одразу розпочали підготовку необхідних документів, в тому числі, погодження родичів.

Транспортування донорського органу здійснювалося за участю працівників поліції, оскільки це комплексний процес, який потребує особливого підходу, адже орган має бути доставлений вчасно у будь-який час доби, за будь-яких обставин.

Медики працювали спільно з фахівцями Національного інституту серцево-судинної хірургії імeні М. М. Амосова.

На сьогодні пацієнт у стабільному стані. Перебуває під наглядом.