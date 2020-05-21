У Тернополі двірник намагався вбити завідуючу дитячого садка

Завідуюча дитячого садочка стала жертвою двірника. Жінці дивом вдалося уникнути смертельного поранення.

– 19 травня близько обідньої пори на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з дошкільних закладів Тернополя вчиняється замах на вбивство жінки, - розповіла слідчий слідчого управління ГУНП в Тернопільській області Андріана Слободян.- Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що ножові поранення завідуючій закладом наніс її підлеглий - 62-річний тернополянин.

Зі слів потерпілої, чоловік віднедавна працює двірником у дошкільному закладі. До своїх обов’язків ставився сумлінно. Це підтверджують й жителі сусідніх будинків, кажуть, чоловік справді підтримував порядок на території дитсадка.

Того дня завідуюча попросила двірника скосити траву. Це чомусь розлютило чоловіка. Спочатку він відмовлявся виконувати роботу, мотивуючи тим, що й так багато працює, відтак заявив, що буде звільнятися. Керівник не стала перечити, проте це ще більше роздратувало тернополянина.

Наносити удари ножем 62-річний жінці зловмисник став на очах у двох співробітниць, котрі були кабінеті. Очевидці втекли, а нападник встиг кілька разів вдарити ножем потерпілу.

Жінку госпіталізували з пораненнями обличчя.

Нападника затримали на місці злочину. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. В рамках кримінального провадження чоловікові також призначена судово-психіатрична експертиза, зазначають у Відділ комунікації поліції Тернопільської області.