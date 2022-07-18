Таки сяде за ґрати підприємець, який привласнив майна майже на мільйон

Прокурори Кременецької окружної прокуратури домоглись реальної міри покарання в суді для фізичної особи - підприємця, який шахрайським способом заволодів майном ДП «Шумський торфозавод» ДП «Поділляторф» на понад 800 тис грн (ч. 4 ст. 190 КК України).
Кременецький районний суд засудив жителя м. Шепетівки Хмельницької області за незаконне заволодіння технікою державного підприємства, звільнивши його від відбування призначеного покарання з випробувальним строком на 3 роки. Прокурори Кременецької окружної прокуратури, вважаючи, що шахрай понесе недостатнє покарання за вчинений злочин, подали апеляцію. Тернопільський апеляційний суд, погодившись із позицією прокурорів, скасував вирок суду першої інстанції та ухвалив новий, за яким винну особу засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувальний вирок суду вже набрав законної сили.