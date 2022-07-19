Небезпечні іграшки на вулиці

ВАЖЛИВО! Що робити, якщо Ви помітили підозрілий предмет?

Управління СБУ в Тернопільській області вкотре нагадує краянам, як необхідно діяти в умовах екстремальних ситуацій. Будь ласка, ознайомтесь із рекомендаціями та розкажіть всім своїм близьким, особливо дітям. Ці поради вкрай важливі, щоб допомогти правоохоронцям вчасно ліквідувати загрозу можливого вибуху та запобігти його руйнівним наслідкам.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ:

Будь-який підозрілий предмет, що знаходиться у незвичному для нього місці, може виявитися вибуховим пристроєм.

Зовнішній вигляд знахідки може приховувати її справжнє призначення. Для камуфляжу вибухових пристроїв використовують звичайні побутові предмети: сумки, пакети, коробки, іграшки тощо...

Якщо виявлений предмет, на Вашу думку, не повинен знаходитися в цьому місці, зверніть на нього увагу.

Дії у громадському транспорті - спробуйте встановити, чий предмет/річ, опитайте людей, що перебувають поруч. Якщо господар не встановлений – негайно повідомте про знахідку водія.

Дії у під'їзді свого будинку - опитайте сусідів. Якщо власник не встановлений ‒ негайно повідомте про знахідку у найближче відділення поліції.

Дії в громадському закладі/установі - негайно повідомте про знахідку адміністрацію або охорону.

Незалежно від місця виявлення підозрілого предмету дотримуйтесь наступних порад:

Не чіпайте, не пересувайте, не розкривайте виявлений предмет. Якщо це вибуховий пристрій, то будь-які дії можуть призвести до вибуху, жертв і руйнувань.

Зафіксуйте час виявлення підозрілого предмета.

Намагайтеся зробити так, щоб люди відійшли якнайдалі від знахідки.

Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи (пам'ятайте, що ви є дуже важливим свідком).

Роз'ясніть дітям, що будь-який предмет, знайдений на вулиці або у під'їзді, може бути небезпечним.

Про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження Ви можете повідомити на телефони гарячої лінії СБУ в області:

(0352) 52-90-00

(067) 352-31-00

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