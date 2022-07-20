Як обкрадають у Тернополі на вокзалі

Правоохоронці встановили, що тернополянка 1973 року народження причетна до крадіжки на території залізничного вокзалу. Жінка знайшла потенційну жертву. Вона скористалася слушною нагодою та непомітно витягла з кишені верхнього одягу мобільний телефон та банківську картку. Їй вдалося без труднощів зняти з електронного гаманця готівку в розмірі 13 000 гривень, адже пін-код був записаний поверх картки.

У скоєному злочині крадійка зізналася. В минулому вона вже відбувала покарання за вчинення майнових злочинів на території області. Відомості про злочин внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини1 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Триває слідство.