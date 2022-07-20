Горіли лампадки та свічки

lampadki19 липня рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вул. Сахарова у м. Тернополі. Вогнеборці  виявивили, що вогнем охоплено 250 м кв приміщення, в якому було обладнання для виготовлення свічок-лампадок, комплектуючі, будівельні матеріали, а також готова продукція (загальна площа складу 400 м кв.).

Під час гасіння пожежники не допустили розповсюдження полум’я на складські приміщення та врятували триповерхову будівлю. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причину виникнення пожежі та матеріальні збитки встановить слідство.

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