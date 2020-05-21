Затримали осіб, які підпалили у Тернополі дорогу іномарку

Підпал автомобіля у Тернополі за гарячими слідами розкрили оперативники Тернопільської області. Тринадцятого травня близько четвертої ранку в обласному центрі невідомі підпалили іномарку Nissan Qashqai, припарковану в одному із дворів на проспекті Степана Бандери, зазначають у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Збитки власник автомобіля оцінив в 379 тисяч гривень.

Начальник УСР Василь Джиджора повідомив, що в ході розслідування опитувалися сусіди, очевидці та знайомі потерпілого. Опрацьовували оперативники і відео з камер спостережень. Доказової бази вистачило, аби довести причетність до підпалу кількох осіб.

- Було проведено тринадцять одночасних обшуків за місцем проживання фігурантів, ймовірно причетних до злочину та інших володінь, до яких вони мають доступ. Ми вилучили два автомобіля, які використовувалися для скоєння даного правопорушення, залишки пального, яким підпалювали авто, рукавиці, планшети, мобільні телефони, зброю, надої до неї, - каже Василь Джиджора.

Оперативники встановили особи двох чоловіків, причетних до підпалу. Це - тернополяни. Обидвоє професійно займаються боксом. Чоловіки після злочину переховувалися. Один на території Тернопільського району, а інший виїхав у сусідню область.

- На даний час двом виконавцям повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 ККУ та частиною 2 статті 194 ККУ - умисне знищення чужого майна шляхом підпалу. Одному із підозрюваних Тернопільський міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Питання щодо іншого учасника вирішується.

Співробітники управління стратегічних розслідувань встановлюють місце перебування і інших осіб, причетних до даного злочину.