Неподалік Тернополя під колеса вантажівки потрапив велосипедист

Біля села Довжанка Тернопільського району вантажний автомобіль марки MAN зіткнувся з велосипедистом.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що вантажівка та двоколісник не розминулися на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська 21 травня близько 18:35.

За попередньою інформацією, водій автомобіля MAN, рухаючись в напрямку Тернополя, зачепив велосипедиста, 1949 року народження, боковою частиною.

Останній їхав в попутному напрямку. В результаті удару потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс, забій головного мозку, закрита травма грудної клітки та множинні садна обличчя.

Триває слідство.