Зовсім скоро у Тернополі відновиться повноцінна робота громадського транспорту

З 25 травня у Тернополі та у приєднаних до міської ОТГ селах відновиться повноцінна робота громадського транспорту.

Як розповідає начальник управління транспортних мереж та зв’язку Олег Вітрук, громадський транспорт територіальної громади на міському і приміському сполученні готовий розпочати роботу із забезпеченням всіх необхідних протиепідемічних заходів: робота в засобах індивідуального захисту, проведення дезінфекції в транспорті, перевезення пасажирів в масках тощо.

А впродовж наступних трьох днів автобуси та тролейбуси, які виконували спецрейси працюватимуть в звичному режимі впродовж усього дня і перевозитимуть всіх пасажирів без необхідності пред’явлення спецпропуску чи довідки з місця роботи.

Пасажири у громадському транспорті зобов’язані їхати у масці. Оплачувати за проїзд можна тими ж способами, як і до карантину: «Карткою тернополянина», готівкою або банківською карткою.