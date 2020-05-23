Про ситуацію з коронавірусом на території Тернопільської області

Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на ранок 23 травня в Тернопільській області за результатами досліджень у 1108 випадках діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений, з них 1033 випадки - дорослі, 75 випадків – діти. Видужало 758 осіб, 24 летальних випадки.

За попередню добу: видужало 38 осіб, в тому числі 5 медиків; проведено 348 досліджень; підтверджено 3 випадки зараження вірусом COVID-19.

Загалом випадки підтверджено:

🔷м. Тернопіль – 98 (73 одужало, 1 летальний);

🔷Бережанський район – 3 (3 одужало);

🔷Борщівський район – 14 (12 одужало);

🔷Бучацький район – 67 (61 одужало, 1 летальний);

🔷Гусятинський район – 14 (13 одужало);

🔷Заліщицький район – 45 (38 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

🔷Збаразький район – 22 (19 одужало);

🔷Зборівський район – 3 (3 одужало);

🔷Козівський район – 25 (24 одужало, 1 летальний);

🔷Кременецький район – 376 (145 одужало, 7 летальних);

🔷Лановецький район – 19 (19 одужало);

🔷Монастириський район – 194 (178 одужало, 4 летальних);

🔷Підволочиський район – 5 (4 одужало);

🔷Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

🔷Теребовлянський район – 14 (12 одужало);

🔷Тернопільський район – 16 (13 одужало);

🔷Чортківський район – 53 (51 одужало);

🔷Шумський район – 135 (85 одужало, 6 летальних)

В Україні 20580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 432 нові випадки.