На Тернопільщині у всіх районах, крім Кременецького, послаблять карантин

карпнтин послабленоТернопільщина увійшла у перелік областей, яким дозволено послабити карантинні заходи.

На позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації розглянули питання відновлення роботи громадського транспорту, дошкільних закладів, готелів, спортивних залів.

Рішення приймалися на основі ситуації, що склалася зокрема у кожному районі, повідомляє прес-служба ТОДА.

З 25 травня карантинні обмеження у більшості районів області послаблюються. Винятком є лише Кременецький район.

Отож, з 25 травня в області буде відновлено:

  • регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньорайонному та міжнародному сполученні. При умові перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння. Винятком є лише Кременецький район, де ситуація досі залишається складною.
  • проведення спортивних заходів без глядачів, за участі не більше 50 людей
  • робота готелів (крім функціонування ресторанів)
  • робота дошкільних закладів можлива лише за рішенням органів місцевого самоврядування та з дотриманням вимог МОЗ.

З 1 червня:

  • дозволено відвідування церков, за умови перебування не більше однієї особи на 10 м2 площі будівлі (окрім Кременецького району).
  • відновлюється робота закладів фізичної культури та спорту, спортивних залів, фітнес-центрів (крім проведення групових занять з кількістю понад 10 осіб).

Протокол № 17 позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації від 22 травня 2020 року

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