На Тернопільщині у всіх районах, крім Кременецького, послаблять карантин

Тернопільщина увійшла у перелік областей, яким дозволено послабити карантинні заходи.
На позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації розглянули питання відновлення роботи громадського транспорту, дошкільних закладів, готелів, спортивних залів.
Рішення приймалися на основі ситуації, що склалася зокрема у кожному районі, повідомляє прес-служба ТОДА.
З 25 травня карантинні обмеження у більшості районів області послаблюються. Винятком є лише Кременецький район.
Отож, з 25 травня в області буде відновлено:
- регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньорайонному та міжнародному сполученні. При умові перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння. Винятком є лише Кременецький район, де ситуація досі залишається складною.
- проведення спортивних заходів без глядачів, за участі не більше 50 людей
- робота готелів (крім функціонування ресторанів)
- робота дошкільних закладів можлива лише за рішенням органів місцевого самоврядування та з дотриманням вимог МОЗ.
З 1 червня:
- дозволено відвідування церков, за умови перебування не більше однієї особи на 10 м2 площі будівлі (окрім Кременецького району).
- відновлюється робота закладів фізичної культури та спорту, спортивних залів, фітнес-центрів (крім проведення групових занять з кількістю понад 10 осіб).
Протокол № 17 позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації від 22 травня 2020 року