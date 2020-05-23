Що потрібно зробити, аби вашу дитину пустили в дитсадок

З 1 червня у Тернополі відновиться робота закладів дошкільної освіти.

Перед тим як приступити до роботи працівники дитсадків пройдуть тестування на коронавірус.

Прийом дітей в заклад дошкільної освіти буде можливим за умови наявності довідки форми 095/о, що видається лікарями-педіатрами, дільничними та сімейними лікарями про відсутність медичних протипоказів, з відміткою про відсутність контакту з хворими на інфекційні хвороби, хворими на COVID-19, з підозрою на COVID-19, та з особами, які перебувають на самоізоляції.

Отримати таку довідку батьки можуть з 22 травня без огляду та відвідування дитиною медичного закладу. Для цього необхідно сконтактувати з дільничним лікарем-педіатром, записатися на прийом завчасно і прийти на визначену годину і отримати довідку, в якій обов’язково має бути зазначено: «Дозволено відвідувати дошкільний навчальний заклад».

Діти, які не мають профілактичних щеплень, в заклад дошкільної освіти будуть прийняті тільки за рішенням комісії лікарів педіатричного відділення.