На Тернопільщині засудили трьох організаторів підпільного алкоцеху

Впродовж 2019 року у підпільному цеху в селі Буцнів, троє мешканців Тернопільського району виготовляли, зберігали та збували фальсифікат жителям Тернопільської та Хмельницької областей.
За результатами проведених обшуків правоохоронцями вилучено 1127 л водно-спиртової суміші, 453 л спирту етилового ретифікованого та 6699 підроблених марок акцизного податку.З
Групу осіб засудили й призначили покарання, передбачене ст.199, ст.204 КК України, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.