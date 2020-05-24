На Тернопільщині засудили трьох організаторів підпільного алкоцеху

Завдяки виплатам з часткового безробіття на Тернопільщині буде збережено робочі місця для майже 2000 працівників Роботодавцям Тернопільщини служба зайнятості виплачує допомогу по частковому безробіттю. ЇЇ можуть отримати представники малого та середнього бізнесу, які зупинили чи скоротили діяльність через...

Бізнесу потрібна ясність щодо правил оподаткування Більше 5 місяців існує невизначеність щодо законопроєкту №1210 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних...

З якими європейськими країнами Тернопільщина налагодила партнерські зв’язки? На Тернопільщині тривають Дні Європи в Україні. Започаткували їх ще у 2003 році на знак підтвердження єдності України та Європи не лише за географічною ознакою, а й за духом, історією та спільними...

Роботу непродовольчих ринків у Тернополі відновлять з 16 травня У суботу, 16 травня, у Тернополі розпочнуть роботу непродовольчі ринки. Відповідне рішення прийняли на засіданні Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом.