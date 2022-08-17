Чи потрібно робити другу бустерну дозу щеплення від COVID-19?

Чи потрібно зараз робити другу бустерну дозу щеплення проти COVID-19, якщо людина не є в групі ризику? Якщо людина не належить до групи ризику та не має 60 років – наразі робити другу бустерну дозу щеплення проти COVID-19 не рекомендовано. До груп ризику, яким рекомендований другий бустер, належать:

люди віком понад 60 років

люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми

люди з інвалідністю

люди з імуносупресією

люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19 (перелік станів – https://bit.ly/NTHEI_16_06_2022)

люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями

Щепитися від COVID-19 в Україні можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації.

Перелік пунктів за посиланням – https://bit.ly/vaccinationpoints або за телефоном 16-77.