Чи потрібно робити другу бустерну дозу щеплення від COVID-19?

Чи потрібно зараз робити другу бустерну дозу щеплення проти COVID-19, якщо людина не є в групі ризику? Якщо людина не належить до групи ризику та не має 60 років – наразі робити другу бустерну дозу щеплення проти COVID-19 не рекомендовано. До груп ризику, яким рекомендований другий бустер, належать:
люди віком понад 60 років
люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми
люди з інвалідністю
люди з імуносупресією
люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19 (перелік станів – https://bit.ly/NTHEI_16_06_2022)
люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями
Щепитися від COVID-19 в Україні можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації.
Перелік пунктів за посиланням – https://bit.ly/vaccinationpoints або за телефоном 16-77.