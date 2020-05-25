Міграційна служба Тернопільщини послаблює карантинні заходи

З 25 травня Державна міграційна служба України послаблює обмеження, які встановлені у зв’язку із карантином.

Усі територіальні підрозділи міграційної служби області надаватимуть адміністративні послуги за звичайним графіком роботи (з вівторка по суботу).

В Управлінні ДМС повідомили, що знято обмеження щодо порядку надання адміністративних послуг громадянам України та іноземцям. Також відновлюється робота сервісу «Електронна черга».

В той же час, міграційники просить під час відвідування підрозділів дотримуватись рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України щодо зменшення впливу та передачі вірусної інфекції:

- користуватися захисною маскою, рукавичками та дезінфікуючими засобами;

- не створювати скупчення людей у підрозділі та дотримуватись безпечної відстані між людьми (з розрахунку не більше однієї людини на 10 кв. метрів);

- уникати контакту з усіма, хто має ознаки ГРВІ.

- Якщо ж ви маєте симптоми ГРВІ (підвищена температура тіла, кашель, утруднене дихання тощо), нещодавно контактували з хворими на COVID-19 або перебували у країнах, в яких виявлено випадки зараження населення коронавірусом, обов'язково залишіться вдома та подбайте про своє здоров'я!

Управління ДМС України в Тернопільській області