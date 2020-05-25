За три дні на дорогах Тернопільщини трапилося шість автопригод

Шість автопригод за 22-24 травня трапилося на дорогах Тернопільщини. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Двох чоловіків з травмами 22 травня ввечері до приймального відділення Теребовлянської лікарні госпіталізувала бригада швидкої. У потерпілих медики діагностували забої, ссадна, а в одного з них - перелом ребра.

Травми чоловіки отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

За попередньою інформацією, аварія трапилася на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль. Водій автомобіля Mercedes Sprinter не впорався з керуванням і автівка перекинулася.

Ще один транспортний засіб того ж дня близько 23:50 перекинувся після того, як з'їхав з дороги. На об'їзній Кременця водій автомобіля BMW 316 не впорався з керуванням. В результаті ДТП одна людина потрапила до лікарні в травматичному шоці із закритою черепно-мозковою травмою, струсом, рваними ранами обличчя.

О 00:30 22 травня в селі Кокорів Кременецького району не впорався з керуванням та допустив падіння з транспортного засобу 19-річний водій скутера. Хлопця бригада екстреної допомоги госпіталізувала в реанімаційне відділення в стані церебральної коми.

23 травня на автодорозі Галич-Підгайці-Городок-Сатанів, при в'їзді в село Острівець Теребовлянського району, водій автомобіля Ford Grand C-Maх під час обгону зіткнувся з мотоблоком Forester R180A, яким керував житель Теребовлянщини, 1947 року народження. Останній рухався в попутному напрямку попереду авто. В результаті удару водій мотоблоку опинився на лікарняному ліжку.

За керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, а також за порушення правил безпеки дорожнього руху відповідатиме житель Теребовлянського району.

25-річний чоловік приїхав у село до батька. Там зустрівся з друзями і вони розпивали алкоголь. Близько першої ночі між водієм автомобіля та місцевим мешканцем виник конфлікт. Кермувальник разом з знайомим сіли в автівку та рушили. В цей час третій знайомий вчепився за ручку дверей. Після того, як авто рушило, чоловік не втримався та впав, а водій не впорався з керуванням, в'їхав у бетонний стовп, а далі втік разом з пасажиром.

Потерпілого госпіталізували до лікарні у стані алкогольного сп'яніння та з підозрою на перелом тазу. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Ще одну ДТП з потерпілими зареєстрували працівники поліції на Шумщині. 24 травня водій автомобіля Ford Transit під час здійснення маневру «обгін», не дотримався безпечного інтервалу та наїхав на скутериста. 39-річну потерпілу госпіталізували до лікарні.