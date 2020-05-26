На Тернопільщині зафіксовано ще один летальний випадок від COVID-19

За попередню добу на Тернопільщині захворіло троє людей коронавірусом та зафіксовано один смертельний випадок.

Станом на ранок 26 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1124 випадках діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений, з них 1048 випадків - дорослі, 76 випадків – діти. Видужало 799 людей, 25 випадки, на жаль, летальні.

Географія поширення випадків COVID-19:

- м. Тернопіль – 100 (80 одужало, 1 летальний);

- Бережанський район – 3 (3 одужало);

- Борщівський район – 14 (12 одужало);

- Бучацький район – 67 (61 одужало, 1 летальний);

- Гусятинський район – 15 (14 одужало);

- Заліщицький район – 45 (38 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

- Збаразький район – 23 (20 одужало);

- Зборівський район – 3 (3 одужало);

- Козівський район – 25 (24 одужало, 1 летальний);

- Кременецький район – 384 (169 одужало, 8 летальних);

- Лановецький район – 19 (19 одужало);

- Монастириський район – 194 (179 одужало, 4 летальних);

- Підволочиський район – 5 (4 одужало);

- Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

- Теребовлянський район – 14 (12 одужало);

- Тернопільський район – 19 (13 одужало);

- Чортківський район – 53 (51 одужало);

- Шумський район – 136 (92 одужало, 6 летальних).

В Україні 21584 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 644 летальні, 7575 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 339 нових випадків.