Хлопця з Тернополя вдарило струмом під час «селфі» на потязі

Підліток поплатився за бажання зробити селфі на даху потяга. 15-річниий тернополянин отримав травми внаслідок ураження електричним струмом.

За попередніми даними, 25-го травня підліток ще з двома друзями прогулювалися на території залізничного депо, що на вулиці Бродівській. Зі слів товаришів потерпілого, хлопець хотів сфотографуватися та піднявся сходами на дах вагону. Від різкого удару струмом його відкинуло на землю.

В понеділок близько 18 год із закритою черепно-мозковою травмою та опіками тіла 30 % неповнолітній потрапив до обласної дитячої лікарні.