22-річний тернополянин викрав таксі

22-річний мешканець Тернополя вдруге за місяць викрав автомобіль.

Водій таксі 26 травня близько 4-ої ранку повідомив у поліцію, що невідомий пасажир викрав його транспорт.

Молодик зупинив таксі на перехресті вулиць Шептицького і Оболоня. Попрохав відвезти його до медзакладу на масиві Дружба. Вже дорогою до водія зателефонувала знайома з проханням придбати ліки. Пасажир не заперечував, тож кермувальник зупинився біля чергової аптеки і вийшов з авто. Ключі він залишив у замку запалювання. Ще не встиг отримати замовлення, як побачив, що його автомобіль рушає з місця. Чоловік одразу зателефонував в поліцію.

Втікача поліцейські розшукали поблизу села Івачів. Автозлодій покинув автівку на узбічі і втік. Допоміг розшукати зловмисника службовий собака.

Як з’ясувалося, це не перша схожа витівка підозрюваного. Лише декілька днів тому він викрав іномарку на іноземній реєстрації за допомогою евакуатора. Розслідування ще триває, а парубок знову вчинив протиправне.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу. Слідчі дії тривають, зазначають у поліції.