За вбивство брата суд дав 7,6 років тюрми

На Тернопільщині до 7,6 років позбавлення волі засуджено чоловіка, що убив брата.

Прокурором доведено у суді, що 20 квітня 2019 року житель Монастирищини, що раніше притягувався до кримінальної відповідальності, у власному будинку завдав численні удари братові.

Бійка виникла через побутовий конфлікт під час розпиття алкоголю. Потерпілий від отриманих травм помер.

Суд визнав особу винною у скоєнні злочину та призначив покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі, пише прес-служба прокуратури Тернопільської області.