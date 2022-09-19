Селищна бухгалтерка зробила махінацій на триста тисяч

Бучацькою окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно головної бухгалтерки селищної ради, через дії якої працівникам органу місцевого самоврядування зайво виплатили з бюджету майже 300 тис грн (ч. 2 ст. 367 КК України).
За даними слідства, упродовж 2021-2022 років працівниця фінансової сфери неналежно виконувала службові обов’язки, що призвело до зайвих виплат працівникам селищної ради надбавок до заробітної плати та різного виду допомог. Шкода, завдана незаконними діями обвинуваченої відшкодована повністю. Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.