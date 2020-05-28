Трирічна дівчинка померла у мами на руках

Трирічну дівчинку без ознак життя 26 травня на станцію екстреної медичної допомоги в Козові принесла матір.

Що сталося з донькою вона пояснити не змогла. Лише сказала, що дівчинка почала в якийсь момент плакати та задихатися.

Сімейний лікар повідомив, що дитина тиждень тому перехворіла на ГРВІ, була температура. Проте в останні дні самопочуття покращилося. Приступи задишки в малечі проявлялися впродовж двох останніх днів.

Після проведення судово-медичної експертизи стало відомо, що дівчинка померла в результаті гострої дихальної недостатності. Про захворювання доньки батьки навіть не здогадувалися.