У Тернопільській виконавчій службі планується перевірка

Як стало відомо нашому інтернет виданню з компетентних джерел, у Міністерстві юстиції України ініціювали перевірку діяльності тернопільської обласної державної виконавчої служби та її керівництва.

Приводом для цього є численні скарги від громадян на дії, а часто і бездіяльність очільника служби Андрія Хічія, про якого останнім часом писали місцеві засоби масової інформації та звинувачували у корупції та хабарництві. Проте пану Хічію завжди вдавалося виходити «сухим з води», завдячуючи високим покровителям у столиці та недолугій українській правоохоронній та судовій системі . Що ж побачимо, чи вдасться йому і цього разу уникнути відповідальності.

Принагідно інформуємо наших читачів про те , що якщо вам відомо про факти порушень чинного законодавства працівниками державної виконавчої служби Тернопільської області та її керівництвом, просимо повідомляти на офіційну адресу Міністерства юстиції України : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.