На Тернопільщині судитимуть 7 осіб за збут наркотиків та психотропних речовин

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 307 КК України щодо керівника та шести членів організованої злочинної групи, яка збувала наркотичні засоби та психотропні речовини в Тернополі через Інтернет.

Встановлено, що з жовтня 2018 по січень 2020 року обвинувачені купували, зберігали, збували «Метамфетамін», «Амфетамін», «PVP» «Канабіс». Для налагодження наркоторгівлі зловмисники використовували месенджері для обміну повідомленнями і медіафайлами.

Після отримання замовлень й оплати, «бізнесмени» передавали наркотики та психотропи клієнтам через спеціальні «закладки».

Під час обшуків у наркодилерів вилучено близько 1 кг особливо небезпечних психотропних речовин. На майно обвинувачених накладено арешт, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

За свої дії злочинцям загрожує покарання у виді позбавлення волі на термін від 9 до 12 років.