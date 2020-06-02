Молодика, який на Підгаєччині побив хлопців, тримають під вартою без можливості внесення застави

Під процесуальним керівництвом Теребовлянської місцевої прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень двом жителям Підгаєцького району.

Нагадаємо, подія трапилась 25 травня у селі Гнильче Підгаєцького району Тернопільської області.

Місцевий житель, 1997 року народження, на дорозі біля автобусної зупинки завдав двом хлопцям множинні удари дерев’яною палицею, руками та ногами в область голови, обличчя та тулуба. Потерпілих у важкому стані доправили до лікарні, де вони і досі перебувають.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застосування застави. Триває досудове розслідування.

Довідково. Санкція статті Кримінального кодексу України за вчинення інкримінованого злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.