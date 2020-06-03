Заступник начальника Нацполіції у Тернопільській області цинічно вкрав майже 400 тисяч бюджетних коштів

Тернополянам стало відомо, що сьогодні, 2 червня заступнику начальника ГУ Нацполіції у Тернопільській області - Ляховичу Олегу Михайловичу повідомлено про підозру. Правоохоронця підозрюють у розтраті 396 тисяч гривень бюджетних коштів.

Відомо, що Олег Михайлович працює в поліції давно і чутки про його махінації були і раніше, та тільки цього року за правоохоронця взялися по-дорослому.

Всі свої афери Ляхович крутив під носом і за повного потурання начальника ГУНП Олександра Богомола та місцевого радника Міністра МВС Михайла Апостола.

Нагадаємо, ще у 2016 році активісти Вільні Люди, Самооборона Майдану Тернопільщини та ВО "Автомайдан" Тернопільський осередок розпочали розслідування, в ході якого стали відомими досить цікаві схеми.

Так, головним фігурантом ще тоді був заступник начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Ляхович Олег Михайлович, призначений на посаду за протекції тодішнього директора Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України Слівінського Віктора Романовича.

За роки роботи в системі правоохоронних органів, Ляхович Олег Михайлович був задіяний у багатьох корупційних схемах. Наприклад, у 2009 році відкрив на підставних осіб ресторан «Соло-Ной» у Тернополі (на той час вартістю до 300 тис. дол. США). Звісно ж, за рахунок взятих хабарів.

У вересні 2014 року Ляхович Олег Михайлович за допомогою Слівінського В.Р. призначив на посаду начальника УКЗ Крайника Василя Івановича (попередня посада – начальник Кременецького РВ), який у свою чергу почав збирати побори з особового складу УМВС за переміщення та призначення на посади, отримання позачергових звань, тощо.

Усе це - з метою відпрацювання «висловленої йому довіри». Суми хабарів коливались у діапазоні від 500 до 20 тис. дол. США. Тільки за призначення одного з начальників РВ міліції, Ляхович О.М. свого часу отримав через Крайника В.І. нібито для передачі Слівінському В.Р. 20 тис. дол. США.

Турбуючись про те, аби не втратити грошовите робоче місце під час переатестації, яку, як розумів сам Ляхович, він не пройде, була організована наступна схема, куратором якої став кум Олега Михайловича, за сумісництвом - тодішній генерал-майор МВС України Віктор Слівінський, який посприяв, аби займана Ляховичем посада увійшла в категорію розатестованих, йдеться на порталі Вільні Люди Тернопіль.

Ну і нарешті сьогодні, 2 червня, 2020 року, слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру заступнику начальника ГУ Нацполіції у Тернопільській області - Ляховичу Олегу Михайловичу.

Правоохоронець підозрюється у розтраті бюджетних коштів на суму 396 тисяч гривень, шляхом зловживання службовим становищем, а також у службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 , ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

У ході розслідування стало відомо, що два роки тому, у 2018 році, даний правоохоронець уклав з одним із підприємств два договори про надання послуг із супроводження та технічної підтримки програмного забезпечення та вніс неправдиві відомості до актів приймання послуг від виконавця. На підставі укладених фіктивних договорів на користь суб’єкта господарювання було перераховано 396 тисяч гривень бюджетних коштів.

В результаті проведених експертиз встановлено, що послуги з оновлення та супроводу програмного забезпечення не надавалися.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Тернопільської області. Оперативний супровід – Тернопільське управління ДВБ Нацполіції та Управління Служби безпеки України у Тернопільській області.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

За інформацією ternopoliany.te.ua