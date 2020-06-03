На Тернопільщині судитимуть чотирьох шахраїв, які заволоділи коштами людей на суму понад мільйон гривень

Судитимуть чотирьох шахраїв, які обдурювали мешканців Тернопільщини, виманюючи у них гроші за порятунок рідних. На рахунку зловмисників – дев’ятеро потерпілих та понад мільйон гривень кримінального доходу.

В ході досудового розслідування було встановлено, що організатор шахрайської афери – неодноразово судимий 35-річний житель Львівщини. У спільники взяв знайомих. Зловмисники працювали за схемою «Ваш родич у поліції, потрібно заплатити гроші».

Учасники злочинної групи мали чітко розподілені ролі. Організатор підшуковував жертв, телефонував їм та повідомляв, що їх родич потрапив або у ДТП, або травмував людину і йому загрожує ув'язнення. Аби уникнути проблем з законом одразу пропонував вихід – заплатити гроші. Свою жертву зловмисник постійно тримав на зв'язку. Відтак організатор відправляв своїх спільників за грошима та скеровував подальші їхні дії.

Як правило серед потерпілих шахраїв люди похилого віку. Вони віддавали за порятунок родича останні гроші. Суми коливалися від кількох тисяч гривень до десятків тисяч доларів.

Правоохоронці зловмисників затримали та оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених статтею 190 та 353 ККУ, інформують у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Досудове розслідування завершено й обвинувальний акт у кримінальному провадженні скерувано до суду.